Falezlerden düşen Hasan hayatını kaybetti

Antalya'da 7 Eylül tarihinde lise öğrencisi Hasan, Muratpaşa ilçesi Lara'da falezlerde gezinti yaptığı sırada 30 metre yükseklikten denize düştü. İtfaiye, sağlık ve deniz polisi tarafından yapılan çalışmanın ardından Hasan Uçtuk Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen lise öğrencisi Hasan Uçtuk hayatını kaybetti. Ölü haberini ardından ailesi, ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Hasan Uçtuk'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.