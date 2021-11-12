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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:56 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:27

Falezlerden düşen kadın kurtarıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Falezlerden düşen kadın kurtarıldı

Falezlerden düşüp mahsur kalan Nilüfer Işık’ı ( 45) kendi hayatını hiçe saydı 25 metrelik falezlerden aşağı inen temizlik işçisi  Sabri Altınışık (48), üzerindeki montu üşümesin diye kadına verdi. Temizlik işçisi Sabri Altınışık: "Önemli olan can kurtarmaktı" dedi.

Antalya'da falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan Nilüfer Işık 3 saatlik operasyonla kurtarıldı. Kadının yanına inen bir temizlik işçisi Sabri Altınışık ise kıyafetlerini çıkartıp üşümemesi için verdiği yaralı kadını kendi canını hiçe sayıp kurtarma çalışmalarına katılması izleyenlerin takdirini topladı. Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklardan yardım isteyen bir kadının sesini duydu.

BAŞINDAN AYRILMADI

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Bu sırada parkta görev yapan Muratpaşa Belediyesi temizlik işçisi Sabri Altınışık, 25 metre yüksekliğindeki sarp ve kayalık bölgede bulunan kadını görüp yanına indi. Üşüdüğünü söyleyen kadına üzerinden çıkardığı montunu veren Altınışık, ekiplerin kurtarma çalışmalarını beklemeye başladı. İsminin Nilüfer Işık olduğu öğrenilen kadının başından bir an olsun ayrılmadı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İp yardımıyla inen itfaiye erleri, kadını sedyeye almak için çalışmaya başladı. Yaralı kadın, itfaiye ve temizlik işçisi Altınışık'ın yardımıyla önce sedyeye alındı, ardından ipe bağlandı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu sedyedeki kadın, vatandaşların ipi çekmesiyle bölgeden alındı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

İNSANLIK BUNU GEREKTİRİR

Bölgede temizlik yaparken yaralı kadın olduğunu fark ettiğini ve hemen aşağıya indiğini belirten Sabri Altınışık, "Üşümesin diye montumu verdim. İtfaiyeciler gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Ama kırıkları olabileceğini düşündüğüm için taşımadım. Kendi işimi bıraktım ama iş önemli değil. İşi her zaman yaparız. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmaktı" diye konuştu.

Kurtarma çalışmalarını izleyen Serhat Ürek, temizlik işçisi Altınışık'ın büyük bir fedakarlık yaptığına dikkat çekerek, "Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi temizlik işçisi yaptı. Büyük bir fedakarlık yaptı. Allah razı olsun" diye konuştu.

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Falezlerden düşen kadın kurtarıldı
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