Falyalı çetesinin 40 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu

Ankara'da yasadışı bahisten elde edilen 40 milyon dolarlık kripto parayı suikastta öldürülen Halil Falyalı, eşi Özga Taşkar Falyalı ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne aktaran 46 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 118 bin 148 işlemle tam 2.5 milyar TL'lik suç geliri elde ettiği ortaya çıktı. Yurtiçi ve yurtdışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC ve 14 milyon 500 bin Tether olmak üzere yaklaşık 40 milyon dolarlık kripto varlığa el konuldu.