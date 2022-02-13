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Giriş Tarihi: 13.2.2022

Falyalı’ya eşinden son veda: Her nefesimdesin

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Falyalı’ya eşinden son veda: Her nefesimdesin
KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşkar Falyalı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla eşine veda etti. Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını paylaşan Falyalı "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" yazdı. Özge Taşker Falyalı'nın oğlu ve kızları adına gazeteye verdiği taziye mesajında ise "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru" ifadeleri yer aldı. Öte yandan saldırıya ilişkin KKTC'de 2 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 4'e çıktı. İstanbul'da ise Mehmet Faysal Söylemez ile bir kişi daha gözaltına alındı. 9 Şubat'ta Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Böylece toplam gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

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Falyalı’ya eşinden son veda: Her nefesimdesin
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