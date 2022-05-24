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Giriş Tarihi: 24.5.2022 11:58 Son Güncelleme: 24.5.2022 13:16

Farbikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı

ABBAS ÇAKAR
Farbikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı

Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan bir fabrikanın üretim bölümünde, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamas onrası yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, 2 kişinin hafif yaralandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartepe İlçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yıldız Entregre Fabrikası'nda sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.


Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video


Fabrikanın üretim kısmında bulunan, buhar kazanında yaşanan patlama sonrası çıkan yangını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, 2 kişinin hafif yaralandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Farbikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı
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