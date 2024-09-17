FAREKTMEZ takımı TEKNOFEST’te finale kaldı

5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında, "En Özgün Robot" ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan ekip, başarılarını paylaşmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak ile Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuz, Öğr. Gör. Nurettin Oğuzhan Akoğuz hazır bulundu.

TTO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Yavuz'un danışmanlığında yarışmaya katılan ve Öğretim Gör. Nurettin Oğuzhan Akoğuz'un koordinatörlüğünde FARKETMEZ takımıyla başarıya ulaşan takımda, elektronik ve yazılımda takım kaptanı EBYÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Hakan Ademoğlu ve Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Nurullah Emin Ergezen, mekanik üretimde EBYÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Emir Can Akyüz, modellemede Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık 4. sınıf öğrencisi Fatma Süeda Ademoğlu ve elektronik alanında EBYÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Burkay Elbir yer aldı.

GELECEĞİ İNŞA EDECEK GENÇLİK, TEKNOFEST GENÇLİĞİ, İŞTE BU GENÇLİK

Özgün tasarımı ve yüzde 80 yerlilik oranına sahip insansız kara aracıyla yarışmaya katılarak Üniversitemizi gururlandıran FARKETMEZ Takımı ve projeleri hakkında konuşan Rektör Levent başarılarından dolayı öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti. Ayrıca Rektör Levent, bu tür girişimlerin öğrencileri geleceğe hazırladığını vurgulayarak: "Geleceği inşa edecek gençlik, teknofest gençliği, işte bu gençliktir" dedi. Ayrıca, bu tür başarıların gençlere özgüven aşıladığını ve onları çalışmaya, üretmeye motive ettiğini belirtti. Rektör Levent, üniversite olarak bu girişimlere her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade ederek öğrencilerin başarılarının devamını diledi.