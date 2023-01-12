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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Farelerin kalan ömrü iki kat uzatıldı

ABD merkezli biyoteknoloji girişimi Rejuvenate Bio, yaşlanmayı duraklatma teknolojilerinde önemli bir ilerlemeye imza attı. Araştırma ekibi bir enjeksiyon aracılığıyla farelerin vücutlarındaki genleri yeniden programladı. Bu enjeksiyonun farelerin kalan ömrünü ikiye katladığı ifade edildi. Klinik denemelerde enjeksiyonu alan farelerin ortalama 18 hafta daha yaşadığı görüldü. Enjeksiyonun uygulanmadığı farelerse yalnızca 9 hafta daha yaşadı. Genetiğiyle oynanan farelerin toplamda kabaca yüzde 7 daha uzun yaşadığı belirlendi. DIŞ HABERLER

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Farelerin kalan ömrü iki kat uzatıldı
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