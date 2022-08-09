Farkında olmadan 2 yaşındaki yeğenini ezdi

Çorum'un Sungurlu İlçesinde amca H.N., aralarında 2 yaşındaki yeğeni İbrahim N.'nin de bulunduğu akrabalarını minibüsüyle evlerine bıraktı. Daha sonra geri manevra yapmak isteyen H.K, minibüsünden inmiş olan yeğeni İbrahim N.'yi fark etmeyerek minibüsle üzerinden geçti.

Durumu fark eden diğer aile fertleri tarafından minibüsün altından çıkarılan minik İbrahim, aynı minibüsle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.