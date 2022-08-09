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Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:53 Son Güncelleme: 9.8.2022 13:25

Farkında olmadan 2 yaşındaki yeğenini ezdi

Çorum’da amcasının minibüsünden ailesiyle inen 2 yaşındaki İbrahim N, minibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Amcasının fark etmeden üzerinden geçtiği İbrahim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Farkında olmadan 2 yaşındaki yeğenini ezdi

Çorum'un Sungurlu İlçesinde amca H.N., aralarında 2 yaşındaki yeğeni İbrahim N.'nin de bulunduğu akrabalarını minibüsüyle evlerine bıraktı. Daha sonra geri manevra yapmak isteyen H.K, minibüsünden inmiş olan yeğeni İbrahim N.'yi fark etmeyerek minibüsle üzerinden geçti.

Durumu fark eden diğer aile fertleri tarafından minibüsün altından çıkarılan minik İbrahim, aynı minibüsle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Farkında olmadan 2 yaşındaki yeğenini ezdi
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