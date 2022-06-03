Faroe adaları nerede? Türkiye’nin konuğu Faroe adaları’na nasıl gidilir, nereye bağlı?

Faroe adaları nerede, nasıl gidilir ve nereye bağlı şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. 4 Haziran 2022 Cumartesi günü A Milli Futbol Takımımız Faroe Adaları ile yapacağı karşılaşma heyecanlı bekleniyor. Bununla birlikte adanın yeri, konumu, coğrafi bilgileri merak ediliyor. Faroe Adaları, Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.
Faroe Adaları, Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir.
Faroe Adaları toplamda 18 adadan oluşuyor. Faroe Adaları Kuzey Avrupa sahillerine 655 km uzaklıkta yer alıydr. Faroe Adaları İskoçya'ya 320, İzlanda'ya 450, İrlanda'ya 670, Norveç'e 670 ve Danimarka'ya 990 km uzaklıkta.
Faroe Adaları'nın en yüksek noktası deniz seviyesinden 882 metre yükseklikte bulunan Slættaratin.
Faroe Adaları'na Danimarka'dan, İngiltere'den, İzlanda ve Norveç'ten yıl boyunca karşılıklı olarak uçuş seferleri düzenlenmektedir. Kopenhag'dan yaz boyunca Faroe Adaları'na günde birkaç sefer yapılmaktadır.
Faroe Adaları'na Danimarka'nın kuzeyi Jutland'dan yaz ayları boyunca gemi seferleri düzenlenmektedir.
Arazisi oldukça kayalıktır; iklimi kutupaltı okyanusal iklimdir. Yıl boyunca sıcaklıklar Körfez Akıntısından dolayı donma sıcaklığının üstündedir. 1035 ve 1814 arası Faroe Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Faroe Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası Özerk devlettir. Adalar birliği büyük oranda kendi kendini yönetir, Askeri savunma, polis, adalet, para birimi ve dış ilişkiler Danimarka tarafından yürütülür; ancak Danimarka ile aynı gümrük bölgesinde değildir. Adalar birliği, kendi gümrük politikasına sahiptir, bağımsız olarak başka ülkeler ile ticaret birliği kurabilir. Adaların İskandinav Kurulunda temsiliyeti Dan delegasyonu tarafından sağlanmaktadır. Adalar aynı zamanda uluslararası spor dallarında kendi millî takımına sahiptir. Faroe Adaları nüfusu 53 milyon olduğu tahmin ediliyor.