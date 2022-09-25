Faroe Adaları - Türkiye milli maç canlı izle! UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 6. Maçında Faroe Adaları Milli Takımıyla yeşil sahada bir araya geliyor. En son Lüksemburg'la oynadığı ve 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılarak B ligine çıkmayı garantileyen kırmızı beyazlı temsilcilerimiz grubun son maçını galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkıyor. Milli maç canlı izle linkine erişmek isteyen futbolseverler ise "Faroe Adaları - Türkiye milli maç canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Milli maç canlı yayın izle bilgileri ve milli takım ilk 11 bilgileri şöyle;
UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maç 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Aşağıda yer alan linkle milli maçı TRT1 canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.
TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.
TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.
TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.
Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.