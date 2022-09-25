Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Kuntz, grup maçlarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini belirterek, "Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü bizim takımımızdaki gelişmelerden çok iyi haberdar olmuş. Savunma oyucularımızla ilgili yaşadığımız problemini biliyor. Bununla ilgili değerlendirmesini yapmıştır. İdmanda Ozan'ın bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Aramızda yeni oyuncularımız var. Cenk geldi, Cenk daha önce bizimle olmuştu. Ravil bizim için yeni, Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla kıyasladığımızda sakat oyuncuların sayısı 11'e yaklaştı. Yarın için bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.