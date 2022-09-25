Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grupta başarılı performanslar gösteren A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında Faroe Adaları'yla kozlarını paylaşacak. Grubun zirvesinde yer alan ay yıldızlılar B ligine yükselmeyi garantilese de son maçı da galibiyetle kapatmak için yeşil sahaya çıkacak. Milli maç canlı yayın bilgilerini öğrenmek isteyen futbolseverler "milli maç hangi kanalda - Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Milli maç canlı yayın izle bilgileri ve milli takım ilk 11 bilgileri şöyle;
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.
Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile birlikte açıklamalarda bulundu.
Kuntz, grup maçlarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini belirterek, "Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü bizim takımımızdaki gelişmelerden çok iyi haberdar olmuş. Savunma oyucularımızla ilgili yaşadığımız problemini biliyor. Bununla ilgili değerlendirmesini yapmıştır. İdmanda Ozan'ın bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Aramızda yeni oyuncularımız var. Cenk geldi, Cenk daha önce bizimle olmuştu. Ravil bizim için yeni, Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla kıyasladığımızda sakat oyuncuların sayısı 11'e yaklaştı. Yarın için bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci de grup karşılaşmalarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini söyledi.
İrfan, Lüksemburg beraberliği nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Lüksemburg maçından sonra çok üzüldük, her maça aynı motive ile kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra hatalarımızı hocamız gösterdi. Ders çıkardık, inşallah son maçımızı buradan kazanarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın sentetik sahada oynanacak olması hakkında ise, "Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bizi çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece sentetik sahada maçtan çıktıktan sonra biraz ağrılar oluyor. Biz her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.
İrfan, basın toplantısından ayrılırken, Faroe Adaları'nın sessiz yönünü çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
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