Faruk Fatih Özer hakkında karar verildi! Thodex yalanıyla vurgun yapmıştı!

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen "Brain" adlı operasyon çerçevesinde ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı olan Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.