Faruk Koca hakkında flaş gelişme! Halil Umut Meler’e saldırmıştı!

Koca'nın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından 13 yıl 1 ay 15 güne kadar, Şahin Yunus Şahin ile Kenan Çelikkaya hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan 11 yıl 1 ay 15'er güne kadar hapis cezası veya adli para cezası ile Osman Erkam Can hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından, 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.