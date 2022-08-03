Fas Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Fas’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Fas vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Fas'a gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Fas Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin birçok kültürel zenginliğinin bulunması buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Fas sahillerini görmek tatil yapmak için dünyanın her yerinden insanlar geldiği gibi Türkiye'den de birçok turist gelmektedir. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Fas vize istiyor mu, Türkiye'den Fas'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fas Vize İstiyor Mu?

Fas turizm açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olmakla beraber ekonomik olarak da ucuz bir ülkedir. Fas'ın böyle olması da dünyanın her yerinden ülkeye turist gelmesine sebebiyet vermektedir. Fas'ın her ülkeye karşı farklı vize politikaları olmaktadır. Fas Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ülkeye girişlerinde 6 ay süreyle geçerli olan pasaport bulundurması halinde 90 gün boyunca vizesiz dolaşıma izin vermektedir.

Ülkeye girişte istenilen belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması büyük önem taşımaktadır. Pasaportun ve kimliğin olması 90 günlük seyahat için yeterlidir. 90 günden uzun olacak zaman dilimleri için ise vize başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Fas Pasaport İstiyor Mu?

Fas ülkeye girişlerde vize istememektedir ancak pasaport, kimlik ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak istemektedir. Bu yüzden Fas'a seyahat edecek kişiler pasaportsuz ve kimliksiz giriş yapamayacaklardır.