Haberler Yaşam Haberleri Faslı futbolcunun o sevincine rekor paylaşım: “Annelerin sevinci dünyaya bedel”
Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:37 Son Güncelleme: 11.12.2022 11:46

Faslı futbolcunun o sevincine rekor paylaşım: “Annelerin sevinci dünyaya bedel”

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’ın Portekiz’i yenerek yarı finale çıkması sonrasında Faslı futbolcu Sofiane Boufal galibiyet sevincini sahada annesi ile kutladı. Bu anı gösteren fotoğraf karesini FİFA World Cup, resmi Twitter hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran sevinç anına birçok futbolsever “Annelerin sevinci dünyaya bedel” yorumunda bulundu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Faslı futbolcunun o sevincine rekor paylaşım: “Annelerin sevinci dünyaya bedel”

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas tarih yazmaya devam etti. Katar'da düzenlenen dünya kupasında İspanya'yı penaltılarla yenen Fas, çeyrek finale çıkmayı başarmıştı. Çeyrek finalde ise Fas, Portekiz ile dün karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan maçta Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Yarı finale yükselen Fas'ın rakibi ise İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenen Fransa oldu.

GALİBİYETİ ANNESİYLE KUTLADI!

Fas'ın yarı finale çıkmasının ardından Al Thumama Stadı'nda Faslı milli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcuların sevinç anlarını sosyal medyadan paylaşan binlerce futbolsever Faslı oyuncu Sofiane Boufal'ın sahada galibiyet sevincini annesi ile kutlamasını çokça paylaştı.

FIFA WORLD CUP O ANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Faslı oyuncunun annesiyle galibiyeti kutlama anını gösteren bir fotoğraf karesini ise FIFA World Cup, resmi Twitter hesabından paylaştı. Kalp emojisinin kullanıldığı karede gülümseyen bir emoji de kullanıldı. Birçok futbolsever FIFA World Cup'ın bu paylaşımını alıntılayarak paylaşımlar yaptı.

SOSYAL MEDYADA REKOR PAYLAŞIM: "ANNELERİN SEVİNCİ DÜNYAYA BEDEL"

Rekor sayıda paylaşılan fotoğraf karesinin altına yazılan yorumlar da duygulandırdı. Hesborn Etyang isimli sosyal medya kullanıcısı annesiyle sevincini paylaşan futbolcunun bu anları için "Annenin yüzünü güldürmek çok büyük bir nimet" yorumunda bulundu. Ghada Makhoul isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Günün en tatlı karesi. Annelerin sevinci dünyaya bedel" diyerek kalp emojisi kullandı. A. Sanchez ise fotoğrafla ilgili yorumda, "Faslılar bize annelerimizi nasıl seveceğimizi öğrettiler. Her şeyi annelerinin hayır dualarına bağlarlar" dedi. Samira isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Maşallah! Annenizi gururlandırmanın o paha biçilmez duygusu ve başarıyı onunla kutlamanın sevinci... İçinizi ısıtacak kadar güzel!" ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinden futbolseverler, Faslı oyuncunun annesiyle galibiyet sevincini gösteren fotoğraf karesini ve videosunu paylaşmaya devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: EYT yaş sınırı ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için Bakan Bilgin'den FLAŞ açıklama!
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
SON DAKİKA: HDP'li vekiller gizli istihbarat raporlarını açıkladı! Bakan Soylu çok sert çıktı: Hainsin, açıklayamazsın...
Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...
Son dakika: 6 yaşındaki evlilik soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Yabancı ekonomi komiseri' tepkisi: Cahillik alameti
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!
Portekiz-Fas maçı sonrası Erhan Afyoncu'dan 'tarihi' yorum: O muharebeden sonra Osmanlı dönemi başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Faslı futbolcunun o sevincine rekor paylaşım: “Annelerin sevinci dünyaya bedel”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA