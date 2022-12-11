Faslı futbolcunun o sevincine rekor paylaşım: “Annelerin sevinci dünyaya bedel”

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas tarih yazmaya devam etti. Katar'da düzenlenen dünya kupasında İspanya'yı penaltılarla yenen Fas, çeyrek finale çıkmayı başarmıştı. Çeyrek finalde ise Fas, Portekiz ile dün karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan maçta Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Yarı finale yükselen Fas'ın rakibi ise İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenen Fransa oldu.

GALİBİYETİ ANNESİYLE KUTLADI!

Fas'ın yarı finale çıkmasının ardından Al Thumama Stadı'nda Faslı milli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcuların sevinç anlarını sosyal medyadan paylaşan binlerce futbolsever Faslı oyuncu Sofiane Boufal'ın sahada galibiyet sevincini annesi ile kutlamasını çokça paylaştı.

FIFA WORLD CUP O ANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Faslı oyuncunun annesiyle galibiyeti kutlama anını gösteren bir fotoğraf karesini ise FIFA World Cup, resmi Twitter hesabından paylaştı. Kalp emojisinin kullanıldığı karede gülümseyen bir emoji de kullanıldı. Birçok futbolsever FIFA World Cup'ın bu paylaşımını alıntılayarak paylaşımlar yaptı.

SOSYAL MEDYADA REKOR PAYLAŞIM: "ANNELERİN SEVİNCİ DÜNYAYA BEDEL"

Rekor sayıda paylaşılan fotoğraf karesinin altına yazılan yorumlar da duygulandırdı. Hesborn Etyang isimli sosyal medya kullanıcısı annesiyle sevincini paylaşan futbolcunun bu anları için "Annenin yüzünü güldürmek çok büyük bir nimet" yorumunda bulundu. Ghada Makhoul isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Günün en tatlı karesi. Annelerin sevinci dünyaya bedel" diyerek kalp emojisi kullandı. A. Sanchez ise fotoğrafla ilgili yorumda, "Faslılar bize annelerimizi nasıl seveceğimizi öğrettiler. Her şeyi annelerinin hayır dualarına bağlarlar" dedi. Samira isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Maşallah! Annenizi gururlandırmanın o paha biçilmez duygusu ve başarıyı onunla kutlamanın sevinci... İçinizi ısıtacak kadar güzel!" ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinden futbolseverler, Faslı oyuncunun annesiyle galibiyet sevincini gösteren fotoğraf karesini ve videosunu paylaşmaya devam ediyor.