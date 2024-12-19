Faslı iş adamını 21 milyon dolandıran Cezayirliler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 51 yaşındaki Fas uyruklu L. T. isimli kişinin polise gidip dolandırıldığını şikayet etmesi üzerine inceleme başlattı.

Araştırmada, L. T.'nin, 2021'de tanışmış olduğu Cezayirli Eliz S.(24) ve kardeşleri Elis T.(27), İbtisseme T.'nin (26) yönlendirmesi ile yeni yapılacak konut projesinde uygun fiyatlı daireler almak ve kendisine belirtilen şirketlere para yatırması halinde yapılacak ticaretten kar payı verileceği vaadiyle 578 bin 810 dolar dolandırıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda Eliz S., Elis T., İbtisseme T. ve Semih Ç.(25) isimli zanlılar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.