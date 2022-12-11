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Giriş Tarihi: 11.12.2022 15:23 Son Güncelleme: 11.12.2022 15:35

Faslı yolcular, bu kez kaçamadı

İspanya’ya yasadışı yollarla giriş yapabilmek için Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağı, doğum sancısı numarası ile acil inişine neden olan ve sonrasında uçaktan kaçan Faslı yolcular, bu kez amaçlarına ulaşamadılar.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Faslı yolcular, bu kez kaçamadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Fas'ın Kazablanka şehrine giden Pegasus Havayolları uçağında bir yolcunun doğum sancısı nedeniyle Roma'ya acil iniş yaptı. Uçakta benzer bir olay yaşanmaması nedeniyle önlem alınması sonucu Faslı yolcular amacına ulaşmazken uçak içinde arbede yaşandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.57'de Fas'ın Kazablanka şehrine gitmek için kalkış yapan PGT-651 sefer sayılı A321 tipi Pegasus Havayolları'na ait uçak, İtalya hava sahası üzerindeyken hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığını söylemesi üzerine kabin memurları uçakta doktor anonsu yaptı.

Hamile yolcuya uçakta bulunan üç doktor müdahale ederken, uçağın kaptan pilotu da İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino- Leonardo da Vinci Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Pilot iniş öncesi İspanya'da yaşanan olayın bir benzerinin yaşanmaması için durumu Hava Trafik Kontrolörleri'ne bildirirken, kabin ekipleri uçak içerisinde, İtalyan polisi de uçağın inişi sonrası uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Doğum sancıları olduğu iddia edilen yolcuya uçak içerisinde müdahale edilirken, uçakta yolcular ve polis arasında arbede yaşandığı öğrenildi. Faslı yolucuların 'doğum' numarası yaparak İtalya'ya yasadışı yollarla girme planları alınan önlemlerle engellenirken, uçak bir süre sonra tüm yolcuları ile birlikte Kazablanka seferine devam etti.

DAHA ÖNCE DE 2 KEZ OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Kazablanka -İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları uçağında yolculardan birinin doğum sancıları artması üzerine İspanya'nın Barselona Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Bunu fırsat bilen 28 yolcu uçaktan kaçarken, 14 yolcu polis tarafından yakalanmıştı. Polis ekipleri uçaktan kaçan 14 yolcuyu bulmak için araştırma başlatmıştı. Kasım 2021 yılında da Air Arabia'ya ait Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçağının yolculardan birinin şeker komasına girmesi üzerine İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Uçaktaki yolculardan 20'si yine aynı şekilde uçaktan inerek kaçmaya çalışmıştı.

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Faslı yolcular, bu kez kaçamadı
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