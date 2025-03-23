Fast food’u bıraktı 47 kilo verdi

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Harry Spacagna isimli genç adam, hayatında yaptığı köklü değişikliklerle iki yıl içinde tam 47 kilo verdi. Spacagna, çoğunlukla yüksek kalorili fast food ürünleri, özellikle hamburgerleri ve patates kızartmaları yediğini belirtti. Genç adam, 2023 yılının Almanya'da tatildeyken bir arkadaşının onu sağlığı konusunda uyarması üzerine değişime karar verdi. Spacagna, hem spora başladı hem de yeme alışkanlığını değiştirdi. 137 kilo olan Spacagna, atıştırma alışkanlıklarını bırakarak ve yaşam tarzını değiştirerek 47 kilo verdi. 90 kiloya inen Spacagna, şimdi 9 kilo daha vererek kaslı bir vücuda sahip olmayı hedefliyor.