Fatih Gençlik Orkestrası performansıyla büyüledi

"Drama Köprüsü," "Libertango," "Back to Black" ve "Olsun" gibi farklı türlerden seçilmiş eserler genç müzisyenlerin enerjisi ve yeteneğiyle hayat buldu. Şef Buğsem Göksu Altınel yönetiminde keman, viyolonsel, piyano, flüt ve klarnet gibi enstrümanların uyumlu birlikteliğiyle sahnede etkileyici bir performans sergilendi. Genç müzisyenlerin sergilediği profesyonel tavır ve performans dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Kültür ve sanatın birleştirici gücüyle geleceğin sanatçılarına destek veren bu projeler toplumda sanat bilincinin yaygınlaşmasına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Her yaştan sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği konser genç müzisyenlerin sanatsal yolculuklarında önemli bir adım olurken Alâeddin Yavaşca Konser Salonu bir kez daha müziğin keyif dolu atmosferine ev sahipliği yaptı.