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Giriş Tarihi: 11.12.2024 23:50 Son Güncelleme: 12.12.2024 00:04

Fatih Gençlik Orkestrası performansıyla büyüledi

Fatih Sanat Akademisi bünyesinde üç yıldır faaliyet gösteren ve genç müzisyenlerden oluşan Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası, dinleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı. Alâeddin Yavaşca Konser Salonu’nda düzenlenen konserde Gençlik Orkestrası, geniş bir yelpazeye yayılan repertuvarıyla dinleyicilere hem klasik hem de modern eserlerden oluşan muhteşem bir seçki sundu.

Fatih Gençlik Orkestrası performansıyla büyüledi

"Drama Köprüsü," "Libertango," "Back to Black" ve "Olsun" gibi farklı türlerden seçilmiş eserler genç müzisyenlerin enerjisi ve yeteneğiyle hayat buldu. Şef Buğsem Göksu Altınel yönetiminde keman, viyolonsel, piyano, flüt ve klarnet gibi enstrümanların uyumlu birlikteliğiyle sahnede etkileyici bir performans sergilendi. Genç müzisyenlerin sergilediği profesyonel tavır ve performans dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Kültür ve sanatın birleştirici gücüyle geleceğin sanatçılarına destek veren bu projeler toplumda sanat bilincinin yaygınlaşmasına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Her yaştan sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği konser genç müzisyenlerin sanatsal yolculuklarında önemli bir adım olurken Alâeddin Yavaşca Konser Salonu bir kez daha müziğin keyif dolu atmosferine ev sahipliği yaptı.

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Fatih Gençlik Orkestrası performansıyla büyüledi
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