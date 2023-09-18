Fatih Kadınlar Pazarındaki cinayetin ardından intikam çıktı

Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarında, 14 Temmuz 2022 tarihinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda sabah işyerini açan Ayhan Özekinci, silahlı saldırıya uğramıştı.
Siyah renkte, plakası sökülmüş bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar dükkana girerek Ayhan Özekinci'ye kurşun yağdırmıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise, geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı.
Operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemlerine Cinayet Büro Amirliğinde devam edildi.
İNTİKAM SALDIRISI İDDİASI
Polis soruşturmasında olayın bir intikam saldırısı olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi Servet A.'nın Ayhan Özekinci'yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer Algül'ün ölümünden sorumlu tuttuğu ve Özekinci'yi yanındakilerle öldürdüğü iddia edildi. 2 Temmuz 2022'de Fatih'te yaşanan olayda Ömer Algül öldürülmüş, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aydın Ç. (23) gözaltına alınmıştı.