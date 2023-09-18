Fatih Kadınlar Pazarındaki cinayetin ardından intikam çıktı

İNTİKAM SALDIRISI İDDİASI

Polis soruşturmasında olayın bir intikam saldırısı olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi Servet A.'nın Ayhan Özekinci'yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer Algül'ün ölümünden sorumlu tuttuğu ve Özekinci'yi yanındakilerle öldürdüğü iddia edildi. 2 Temmuz 2022'de Fatih'te yaşanan olayda Ömer Algül öldürülmüş, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aydın Ç. (23) gözaltına alınmıştı.