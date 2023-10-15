Fatih Karagümrük’ün kulüp müdürü öldürüldü

İstanbul, Maltepe'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Yıldız'a 8 el ateş açtı, kurşunların isabet ettiği Yunus Yıldız kendi imkânlarıyla gittiği hastane önünde hayatını kaybetti. Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan başsağlığı mesajında 'Fatih Karagümrük Spor Kulübü'müzün kulüp müdürü Yunus Yıldız kardeşimiz bir aile yakını tarafından canına kastedilmiş, kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Yunus Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına baş sağlığı dilerim" denildi.