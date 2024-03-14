Fatih Kütüphaneleri’nin üye sayısı 300 bine ulaştı

Fatih Belediyesi tarafından kurulan Fatih kütüphaneleri 300 bin üyeye ulaştı. Son 1 yılda 100 bin üyesi artan kütüphaneler her kesime hitap ediyor. Fatih Merkez Kütüphanesi, 7 gün 24 saat açık olması ve öğrencilere çay çorba ikramlarının yapılmasıyla büyük ilgi görüyor. Fatih'te sokakta gördüğünüz her iki gençten birinin Fatih Kütüphaneleri üyesi olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Biz 12 kütüphane yaptık. Bir ay sonra 13'üncü kütüphaneyi açacağız. Gençler neden burayı tercih ediyor? Kendini evinde hissediyor. Kaliteli vakit geçiriyorlar, sessiz ve konforlu alanda derslerine çalışabiliyorlar. Fatih Kütüphaneleri artık bir model haline geldi" dedi.