Fatih öğretmen 18 bin çocuğu ısıttı

Kahramanmaraş
'ta öğretmenlik yapan Fatih Açıkgöz, topladığı yardımlarla 5 yılda 18 bin çocuğa mont, 10 bin çocuğa kışlık bot dağıttı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla ve öğretmen arkadaşlarıyla topladığı yardımları kendi aracıyla köy köy gezerek dağıtan Açıkgöz, bugüne kadar 18 bin çocuğun monta, 10 bin çocuğun ise kışlık bota kavuşmasını sağladı. 2015'te Şırnak
'ta yardım faaliyetlerine başlayan Açıkgöz, "2015-2020 yılı arasında görev yaptığım yerdeki arkadaşlarımın da yardımlarıyla sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrılarla ve yardımseverlerin de destekleriyle 18 bin çocuğa mont, 10 bin çocuğa bot, yardım kolisi ve takım elbise yardımlarında bulunduk. Türkiye
'nin tüm illerindeki ulaşabildiğimiz okullara gönderdik. Suriye
'nin Azez
, Soran, Mare bölgelerine de çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduk. Çocukların yeni montlarına ve botlarına kavuştukları andaki yüzlerindeki tebessüm içimizi ısıtıyor" diye konuştu.