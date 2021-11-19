Haberler Yaşam Haberleri Fatih Savaş, TVYD’nin İcra Kurulu Üyesi-Genel Sekreteri oldu
Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:04 Son Güncelleme: 19.11.2021 20:05

Fatih Savaş, TVYD’nin İcra Kurulu Üyesi-Genel Sekreteri oldu

Fatih Savaş, TVYD’nin İcra Kurulu Üyesi-Genel Sekreteri oldu

2019-2021 döneminde TVYD’nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Fatih Savaş, yeni dönemde görevi CNN Türk genel müdürü Murat Yancı’ya devretti. Turkuvaz Medya temsilcisi avukat Fatih Savaş, yeni dönemde İcra Kurulu üyesi-Genel Sekreter olarak görev yapacak.

TVYD'nin 2021 senesi olağan genel kurulu 19.11.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul Dedeman Oteli'nde yapılan genel kurulda; dernek yönetim kurulu başkanı avukat Fatih Savaş, genel kurul üyelerine dernek faaliyetlerini özetleyen bir konuşma yaptı.

Dernek üyelerince yapılan seçim sonucunda seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun tamamlanmasının ardından ilk toplantısını yaparak yeni icra kurulunu oluşturdu.

2019-2021 döneminde TVYD'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Fatih Savaş, yeni dönemde görevi CNN Türk genel müdürü Murat Yancı'ya devretti. Turkuvaz Medya temsilcisi avukat Fatih Savaş, yeni dönemde İcra Kurulu üyesi-Genel Sekreter olarak görev yapacak. TV8 Genel Müdürü Asli Çini ise İcra Kurulu Üyesi-Sayman olarak görev yapacak.

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Fatih Savaş, TVYD’nin İcra Kurulu Üyesi-Genel Sekreteri oldu
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