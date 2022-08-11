Haberler Yaşam Haberleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması yapılacak
Giriş Tarihi: 11.8.2022 18:30 Son Güncelleme: 11.8.2022 19:07

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması yapılacak

İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 13 Agustos gecesinden itibaren asfalt çalışması yapılacağı kaydedildi. Çalışmaların 13 Ağustos gece saat 24:00’te başlayıp pazar günü saat 10.00’da sona ereceği belirtildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfaltlama çalışması yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden FSM köprüsündeki asfaltlama çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada çalışmaların detayları şu şekilde belirtildi:
"Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır"

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TERCİH SONUÇLARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ne zaman, hangi gün?
Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sel izini silemedi! İntiharlar peş peşe geldi
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek
SON DAKİKA HABERİ: PKK'lı teröristlerden kan donduran Başbağlar itirafları! Bölücü hainler vahşeti anlattı
Son dakika: Muharrem İnce'den flaş ifşaat! CHP, İYİ Parti ve o kanallar kafasını kuma gömdü!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Yüzde 35 indirim geliyor! Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Süt Kurumu için talimatı verdi
SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD'dan kritik hava durumu uyarısı! Turuncu alarm...
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
SON DAKİKA HABERİ: Tatil dönüşü katliam! Bir aile yok oldu
'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA