Fatih Terim "Fetöcü’’ sıfatının bedelini ödetti!

Teknik Direktör Fatih Terim, kendisi hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulunanların peşini bırakmıyor. Sosyal medya üzerinden Habip E., Terim hakkında bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında sinkaflı küfür ve ''Fetöcü'' kelimesi yer alması Fatih Terim'i kızdırdı.
HAKARETE CEZA
İlk olarak Habip E., hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme Habip E.'i 3 bin 150 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının bitiminde teknik direktör Terim Av. Dr. Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
DAVAYI KAZANDI
Asliye Hukuk Mahkemesi, ceza davasının kesinleşmesiyle birlikte ''Fetöcü'' söylemi için 10 Bin TL'lik tazminat davasında kararı verdi. Mahkeme Habip E.'nin 4 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.