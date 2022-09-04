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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:50 Son Güncelleme: 4.9.2022 17:13

Fatih Terim "Fetöcü’’ sıfatının bedelini ödetti!

Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulunanların peşini bırakmıyor. Terim, kendisine "Fetöcü" diyen kullanıcıya karşı açtığı ceza ve tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Terim’e hakaret eden Habip E.’nin 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fatih Terim Fetöcü’’ sıfatının bedelini ödetti!

Teknik Direktör Fatih Terim, kendisi hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulunanların peşini bırakmıyor. Sosyal medya üzerinden Habip E., Terim hakkında bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında sinkaflı küfür ve ''Fetöcü'' kelimesi yer alması Fatih Terim'i kızdırdı.

HAKARETE CEZA

İlk olarak Habip E., hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme Habip E.'i 3 bin 150 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının bitiminde teknik direktör Terim Av. Dr. Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

DAVAYI KAZANDI

Asliye Hukuk Mahkemesi, ceza davasının kesinleşmesiyle birlikte ''Fetöcü'' söylemi için 10 Bin TL'lik tazminat davasında kararı verdi. Mahkeme Habip E.'nin 4 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

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Fatih Terim "Fetöcü’’ sıfatının bedelini ödetti!
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