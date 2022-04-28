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Giriş Tarihi: 28.4.2022 17:56 Son Güncelleme: 28.4.2022 18:12

Fatih Terim’in 800 bin liralık motoru böyle çalınmış

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih Terim’in 800 bin liralık motoru böyle çalınmış

İstanbul Sarıyer’de Teknik Direktör Fatih Terim’in satın aldığı ancak henüz teslim almadığı yaklaşık değeri 800 bin lira olan lüks motorunun iki hırsız tarafından çalındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce Kağıthane’de gözaltına alınan iki şüphelinin Şarkıcı Fedon’un yeğeni Oyuncu Bimen Zartar’ın 350 bin liralık motorunu çalan kişiler olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de bir oto galeriye 2 Mart gecesi giren hırsızlar içeride bulunan 800 bin liralık motoru elleriyle sürükleyerek araca yükleyip çaldılar. Sabah iş yerine geldiğinde motorun olmadığını fark eden iş yeri sahibi T.B. hemen polise gidip galerisinde bulunan ve ünlü teknik direktör Fatih Terim tarafından satın alınan motorun çalındığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli Kağıthane'de olaydan bir hafta sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mesut Ş. ve Habib T. emniyete götürüldü. Şüphelilerle birlikte çalınan motorda yükledikleri araçta ele geçirildi.
Şüphelilerden Mesut Ş. (30)'nin 8 suç kaydının olduğu öğrenilirken diğer şüpheli Habib T. (28)'nin ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Fatih Terim’in 800 bin liralık motoru böyle çalınmış | Video

FEDON'UN YEĞENİNİN MOTORUNU DA AYNI KİŞİLER ÇALMIŞ

Şüphelilerin daha Fatih Terim'in motorunu çaldıktan sonra ünlü şarkıcı Fedon'un yeğeni oyuncu Bimen Zartar'ın da motorunu çalan kişiler olduğu öğrenildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Fatih Terim’in 800 bin liralık motoru böyle çalınmış
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