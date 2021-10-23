Fatih tuğralı vakfiyenin satışı durduruldu

İngiltere
'nin başkenti Londra
'da dün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı
'nın vakfiyesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi. Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu tespit edildi. Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunuldu. Müzayede evi ile de görüşüldü. Girişimler sonuç verdi ve vakfiye satıştan çekildi.