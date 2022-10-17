Fatih ‘Tutanak tutmayın’ dedi

İstanbul Şişli'deki bir hastanede yoğun bakımda kalemini alan hemşire Ekrem K.'ya kızdığı için ünitedeki hastalara oksijen sağlayan vanayı kapatan ve Yusuf Sanin'in (56) ölümüne neden olan tekniker Fatih K. (35) hâkim karşısına çıktı. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı olan Fatih K., 2 yıl önce yaşanan olayda Ekrem ile şakalaştığını kabul etti ancak vanayı kapatmadığını öne sürdü. Ekrem K. da ifadesinde Fatih'le şakalaştığını, vananın kapandığını görmediğini iddia etti. Davada, olay günü yoğun bakımda görevli 7 hemşire ve bir doktor tanık olarak verdikleri ifadelerinde ikilinin iddialarını yalanladı. Sanin'e ilk müdahaleyi yapan anestezi doktoru Halil İbrahim K., "Nöbetçiydim. Olay 16.45 sıralarında yaşandı. Hastanın durumu kötüydü. Nabzı düştü, müdahale ettik. Ekranda oksijen uyarısı veriyordu. Olaydan sonra Ekrem oksijen kesintisi olduğunu söyledi. Fatih oksijen vanasının kapandığını ve şakalaştığı için bunu yaptığını söyledi. Ben hastaya müdahale ederken söyledi. 'Çok pişmanım özür dilerim' diyordu. Yoğun bakımdan kovdum" dedi. Halil İbrahim K., Fatih K.'nın "Tutanak tutmayın" dediğini aktardı. Hemşire Elif E. de Fatih K.'nın "Benim yüzümden öldü" dediğini söyledi.