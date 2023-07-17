Fatih ve Beyoğlu’nda metruk binalarda çökme ve yangın

Fatih Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak'ta meydana gelen olayda daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan 3 katlı binanın, birinci katındaki daire balkonunda saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları sokağa düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Şans eseri kimsenin bulunmadığı sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BEYOĞLU'NDA YANGIN ÇIKAN METRUK BİNADA ÇÖKME YAŞANDI

Beyoğlu'nda Kadı Mehmet Efendi Mahallesi Akbaba Yokuşu sokakta saat 15.30 sıralarında iki katlı metruk binada yangın çıktı. Binadan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmaları sırasında binanın ön bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle, sokak bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.