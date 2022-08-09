Haberler Yaşam Haberleri Fatih'de inşaat halindeki ahşap camide çıkan yangına itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü
Giriş Tarihi: 9.8.2022 20:55 Son Güncelleme: 9.8.2022 21:02

Fatih'de inşaat halindeki ahşap camide çıkan yangına itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü

İstanbul Fatih’te restorasyon yapılan iki katlı Camcılar isimli ahşap Camii’de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’de inşaat halindeki ahşap camide çıkan yangına itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak üzerinde bulunan iki katlı inşaat halindeki Camcılar isimli camide yangın çıktı. Saat 18.30 sıralarında Cami'nin bodrum katından başlayan yangın kısa sürede alevlenerek yayılmaya başladı.

Caminin yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerineFatih, Şişli, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katının da yandığı öğrenilen camideki yangına Fatih İtfaiye ekipleri erken müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Bakırköy ve Şişli İtfaiye ekipleri geri çevrilirken Beyoğlu İtfaiye ekibi ile birlikte soğutma ve duman tahliyesi yapıldı. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.

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Fatih'de inşaat halindeki ahşap camide çıkan yangına itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü
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