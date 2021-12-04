Fatih’in iki yakası 71 yıl sonra birleşiyor

Fatih Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Topkapı ile Yedikule Zindanları arasında kalan bölgedeki yoğun yapılaşmayı kaldırarak, "Kara Surları Millet Bahçesi Projesini" hayata geçiriyor. Projeyle ilçeyi ikiye ayıran Millet Caddesi üzerine yapılacak yaya köprüsüyle Fatih'in iki yakası birleşecek. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, surların UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğunu hatırlatarak, "Yıkılan alanlara asla yapı yapılmayacak. Topkapı'dan başlayarak Millet Caddesi'nin üzerinden de bir yaya köprüsüyle karşı tarafa geçilecek. Sur bandı içinde yürüyüş, bisiklet yolları, sportif alanlar olacak. Engelli oyun grubu gibi aktivasyon alanları olacak. Ayrıca 110 çeşit endemik bitki ekilecek. Projemiz uluslararası ölçekte de takdir edildi" dedi.