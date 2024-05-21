Fatih’in tılsımlı madalyonu

Fatih Sultan Mehmed'in tılsımlı madalyonu, Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde İslam dünyası ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda eserin satışa çıkarıldığı bir müzayedede açık artırmayla satıldı. Fatih Sultan Mehmed'in şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon, yapılan açık artırmada 1.4 milyon sterline (yaklaşık 57 milyon lira) alıcı buldu. 1450'ye tarihlenen ve bizzat Fatih Sultan Mehmed tarafından sipariş edildiği değerlendirilen madalyonun, Rönesans döneminde İtalya'da yapıldığı tahmin ediliyor. Bonhams Müzayede Evi İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, madalyonun 20 yıl önce bir koleksiyonda keşfedildiği ana kadar Gentile Bellini'nin Fatih tablosunun en eski Fatih portresi olarak bilindiğini anlattı.White, "Madalyonda Fatih, 'Magnus Princep (Büyük Prens)' şeklinde tasvir edilmiş. Madalyonu çevreleyen ifadeler bize gençlik yıllarında yapıldığını gösteriyor, çünkü bu bir imparatorluk unvanı değil. Bu ifade aynı zamanda 1440'larda Osmanlı ile Venedik arasında yapılan bir anlaşmada da kullanılmış. O yüzden 1450'ye tarihledik" diye konuştu. Madalyonun müzayede öncesi geçmişine ilişkin de detayları paylaşan White, "2000'de İtalya'daki bir satışta ortaya çıktı. Ondan önce ise 19. yüzyıla ait bir İtalyan koleksiyonundaydı. Madalyonu çevreleyen yazıda, 'Magnus Princep, Magnus Amiras, Sultan Dns Memomet (Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi)' yazıyor" dedi. AAİstanbul'un fethi öncesi yapılan madalyonun tılsım özelliği taşıdığına değinen White, "Fatih'in bizzat siparişini verdiği bir madalyon olmalı, çünkü kimse onun adına bir madalyon yaptıramazdı. Ortasındaki delik ise bir yere asıldığını, boyna takıldığını düşünmemize neden oldu" dedi.