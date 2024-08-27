Fatih’te 100 ahşap yapı restore edildi

İstanbul'un farklı ilçelerindeki kültürel miras olarak görülen mimari yapıların korunması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Fatih ilçesinde de şehrin kültürünü yansıtan 6 bin 288 sivil mimarlık yapısı bulunuyor. Fatih Belediyesi tarafından kayıt altına alınan mimari yapılar arasında 100 tanesinin ise restorasyonunun gerçekleştirildiği öğrenildi.

ÇALIŞMA 2021'DE BAŞLADI

Fatih Belediyesi, 2021 yılında "Fatih'in Kültürel Miras Envanteri" çalışmasını başlatmıştı. Bu kapsamda ilk defa Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürel Miras Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan, binlerce mimari yapının ilk başta fotoğrafları çekildi. Zamanla tahrip olan bu mimari yapılar ise tek tek restore ediliyor. Çalışma devam ettikçe kültürel mirasın devamının sağlanması ile yapıların sürdürülebilir olması ve mevcudundan daha sağlam olması göz önüne alınıyor.





"TARİHİ MAHALLELERİMİZİ KORUYARAK GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, belediyenin basın bülteninde yaptığı açıklamada ise konuyla ilgili olarak şunları belirtti: "Sivil mimari yapıların restorasyonu sırasında özgün biçim ve oranlarına sadık kalınarak gelecek nesillere daha sağlam ve dayanıklı bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 100. ahşap yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali'deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz."