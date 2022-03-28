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Giriş Tarihi: 28.3.2022 04:14

Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı

İHA
Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı

Fatih’te 3 katlı binanın giriş katı alev alev yandı. Binada mahsur kalan 4 kişiyi ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple binanın giriş katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle alevler üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YENİ DOĞMUŞ KEDİ YAVRULARINI İTFAİYE ERİ TENCERENİN İÇİNE KOYARAK KURTARDI

Yangında mahsur kalan dört kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, evde arama çalışmaları sırasında 6 yeni doğmuş kedi yavrusunu gördü.

İtfaiye eri evde bulduğu tencerenin içine 6 kedi yavrusunu koyarak yangından kurtardı. Tencerenin içinden bir kutuya yerleştirilen 6 yavrunun da durumunun iyi olduğu görüldü. Polis ekipleri ise yalın ayak yangından kurtarılan yaşlı kadına, ayakları üşümesin diye terlik giydirdi.

Öte yandan tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 4 kişinim dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı
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