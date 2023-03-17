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Giriş Tarihi: 17.3.2023 04:14 Son Güncelleme: 17.3.2023 04:18

Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı

Fatih'te 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı

DHA
Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı

Yangın, Fatih Süleymaniye Mahallesinde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fetva Yokuşu Sokakta 3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı
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