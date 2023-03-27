Fatih’te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

Fatih'in Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi 3 katlı metruk binada saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi.