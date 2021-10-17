Fatih’te 4 katlı bina alev alev yandı

Yangın, 01.45 sıralarında Fatih
Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
BİNA ZARAR GÖRDÜ
Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Büyük hasarın meydana geldiği yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.