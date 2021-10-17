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Giriş Tarihi: 17.10.2021 03:11 Son Güncelleme: 17.10.2021 03:14

Fatih’te 4 katlı bina alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te 4 katlı bina alev alev yandı

Fatih Balat’ta 4 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangın, 01.45 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



BİNA ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Büyük hasarın meydana geldiği yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Fatih’te 4 katlı bina alev alev yandı
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