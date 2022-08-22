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Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:41

Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın

Fatih’te 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın
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