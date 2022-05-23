Fatih’te 5 katlı otelde yangın paniği

Yangın, Fatih Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin mutfağındaki bacada çıktı. Mutfağın bacasında başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.Otelde kalan turistler panik halde çocukları ve eşyalarıyla birlikte dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otelde hasar oluştu. Yangın sebebiyle paniğe kapılan çocukların ağladığı görülürken ağlayan çocuklar anne ve babaları tarafından teskin edildi.Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.