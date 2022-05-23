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Giriş Tarihi: 23.5.2022 23:32 Son Güncelleme: 23.5.2022 23:35

Fatih’te 5 katlı otelde yangın paniği

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te 5 katlı otelde yangın paniği

Fatih’te 5 katlı otelin mutfak bölümündeki bacada çıkan yangın otelin çatışına sıçradı. Otelde kalanlar panik halde dışarıya çıkarken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Fatih Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin mutfağındaki bacada çıktı. Mutfağın bacasında başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Otelde kalan turistler panik halde çocukları ve eşyalarıyla birlikte dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otelde hasar oluştu. Yangın sebebiyle paniğe kapılan çocukların ağladığı görülürken ağlayan çocuklar anne ve babaları tarafından teskin edildi.
Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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Fatih’te 5 katlı otelde yangın paniği
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