Fatih’te Bir Başkadır Ramazan

Fatih her yıl olduğu gibi bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferinin yoğun yaşandığı yerlerin başında gedi. Ramazan ayının Fatih'te her zaman farklı yaşandığını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Pandemiden dolayı iki yıldır Ramazan ayları mahzun geçiyordu. Çok şükür bu yıl Ramazan ayını evlerimizde, mahallelerimizde, akraba ve komşularımızla, vatandaşlarımızla bir arada hakkıyla yaşadığımızı düşünüyorum. Fatih'in parkları, bahçeleri iftar sofralarına sahne oldu. Oruç ayının asude iklimi her yeri sardı. Biz de Fatih Belediyesi olarak, Ramazan ayının layıkıyla yaşanması için elimizden geleni yaptık. Gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan her kesimden insanımızla, kurum ve stk'larımızla iftar ve sahur sofralarında bir araya geldik." dedi.

Camiler Ramazan'a Hazırlandı

Tüm İstanbullulara ev sahipliği yapan Fatih'in tarihi mekânları, ibadethaneleri ve türbeleri Fatih Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle temizlenerek, Ramazan'a hazır hale getirildi, gül suyu sıkıldı ve iftar vakitlerinde vatandaşlara iftariyelikler dağıtıldı.

İlk İftar Topu Sultanahmet'te Atıldı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un iftar topu Sultanahmet Meydanı'ndan atıldı. Fatih Belediyesi tarafından Selimiye Kışlası'ndan getirilen top atıldıktan sonra Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alanda kurulan iftar çadırında ikram edilen iftariyeliklerle vatandaşlar ilk iftarlarını yaptı.

Hırka-i Şerif 2 Yıl Aradan Sonra Ziyarete Açıldı

Pandemi dolayısıyla iki yıldır ziyarete kapalı olan Peygamberimizin Veysel Karani'ye emaneti Hırka-i Şerif mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde Hırka-i Şerif Camii'nde dualarla ziyarete açıldı.

Türbe Ziyaretleri Yoğun İlgi Gördü

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi, Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi, Unkapanı Mehmed Emin Tokadi Hazretleri Türbesi ve Hırka-i Şerif Camii ziyaretlerinden oluşan gezi programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.