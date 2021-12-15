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Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:57 Son Güncelleme: 15.12.2021 11:46

Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler

İstanbul Fatih’te can pazarı yaşandı. Elektrik panosundan alevler yükselen bir ganyan bayiinde yangın çıktı içeride bulunan 3 kişi ve binanın bodrum katında yaşayan 7 kişi yangın nedeniyle dört duvar arasında mahsur kaldı. Alevlerle burun buruna gelen bayiideki 3 kişiyi mahalle sakinleri kurtarırken, bodrum katındaki 7 kişinin imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. O korku dolu anlar çevredeki vatandaşların telefonlarına işte böyle yansıdı.

Korkunç yangın, Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı binanın giriş katında bulunan ganyan bayiinin elektrik panosunda arıza yaşandı ve kısa sürede yangın çıktı. Bayiiden yükselen alevler bir anda bütün binayı sardı. Bu esnada at yarışı oynamak için bayiiye gelen 3 kişi kendilerini bir anda alevlerin arasında bulurken, aynı binanın bodrum katında yaşayan 7 kişi de yine yangın nedeniyle bulundukları alanda mahsur kaldı.




Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video





Yangının merkezi olan bayiide alevlerin köşeye sıkıştırdığı 3 vatandaşa çevre sakinleri yaşam eli uzattı. Çevredekiler önce bayiinin penceresindeki korkulukları söktü, ardından da içeride mahsur kalanları tahliye etti.

TOPLAM 10 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan bodrumda yoğun duman içinde mahsur kalan 7 kişinin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler kapısını kırarak içeri girdikleri daireden 7 kişiyi dışarıyı çıkardı.

İTFAİYE UYANDIRDI

Yangına uyurken yakalanan bina sakinlerinden Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yatıyorduk. Bir anda kapı çaldı. Yangın çıkmış. Biz de hayretler içerisindeyiz. Şok olduk. İtfaiye memurları bizi uyandırdı" ifadelerini kullandı.

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Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler
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