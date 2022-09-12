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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:59

Fatih'te çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı

İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın en üst katındaki çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı. Bölgeye sevk edilen tifaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Görgü tanığı Çağrı Usta, " Orada çalışan iki çocuk vardı biri yerde yatıyordu. Onları aşağıya indirdik. Büyük ihtimal zehirlenmişlerdi. Sonra itfaiyeye haber verdik. Çanta ve ayakkabı imalathanesiydi" dedi.

DHA
Fatih’te çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı

Fatih Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak'ta saat 09.30 sıralarında 4 katlı Ambarlı İş Merkezi'nin en üst katında bulunan çanta ve ayakkabı imalathanesinden yükselen dumanları görenler yangın tüpleriyle yangına müdahale etmek istedi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoğun dumandan etkilenen iki kişiyi çıkartan vatandaşlar, alevlerin artması üzerine itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen iki kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlattı.

"BÜYÜK İHTİMAL ZEHİRLENMİŞLERDİ"

Görgü tanığı Çağrı Usta, "Biz gördüğümüzde her yer duman altıydı. Yangın tüplerini alarak yukarıya çıktık ama içeride bir şey yapamadık. Çünkü her yerde çok duman vardı. Orada çalışan iki çocuk vardı biri yerde yatıyordu. Onları aşağıya indirdik. Büyük ihtimal zehirlenmişlerdi. Sonra itfaiyeye haber verdik. Çanta ve ayakkabı imalathanesiydi" dedi.

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Fatih'te çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı
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