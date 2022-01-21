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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:55

Fatih'te cinayet! Bıçaklayarak öldürdü

DHA
Fatih’te cinayet! Bıçaklayarak öldürdü

Fatih'te F.D.(24) isimli şüpheli, 41 yaşındaki Ş.D'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki adreste 00.20 sıralarında meydana geldi. F.D.(24) isimli şüpheli, 41 yaşındaki Ş.D'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ş.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği yer ve yakınında bulunan otelin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelinin kaçarken, bıçağı çöp kutusuna attığı tespit edildi. Şüpheli F.D., Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki yakalandı. Şüpheli F.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Fatih'te cinayet! Bıçaklayarak öldürdü
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