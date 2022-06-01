Fatih’te dehşet anları kamerada! Satırlı ve bıçaklı saldırganlar ortalığı birbirine kattı

Olay, Fatih Sümbülefendi Mahallesi Yazıcı Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Saldırganları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayan ve etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Diğer saldırgan ise etraftaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı.