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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:48

Fatih'te "dur" ihtarına uymadı, polise ateş açıp kaçtı: Suç makinesi çıktı!

Fatih'te "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polise ateş açan şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İHA
Fatih’te dur ihtarına uymadı, polise ateş açıp kaçtı: Suç makinesi çıktı!

Film sahnelerini aratmayan olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Polis ekiplerinin kontrolleri sırasında, 32 yaşındaki B.İ. isimli şahıs şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak görevlileri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kaçarken polis memurlarının üzerine ateş ederek motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsın Karagümrük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. B.İ. polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin farklı suçlardan 17 adet suç kaydı olduğu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Fatih'te "dur" ihtarına uymadı, polise ateş açıp kaçtı: Suç makinesi çıktı!
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