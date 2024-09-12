Fatih'te "dur" ihtarına uymadı, polise ateş açıp kaçtı: Suç makinesi çıktı!

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsın Karagümrük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. B.İ. polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin farklı suçlardan 17 adet suç kaydı olduğu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.