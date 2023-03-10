Eski karısının uygunsuz fotoğraflarını gönderen şahsa kurşun yağdırdı





ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Emrah Y.'nin hastanede ameliyata girmeden önce kendisini vuran kişinin Özgür D. olduğunu söylemesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bulunan bir adrese geçtiğini öğrenen polis ekipleri, Özgür D.'yi kıskıvrak yakaladı. Özgür D. olayda kullandığı silahı binanın bodrum katına sakladığını söyledi. Şüpheli şahıs silahla birlikte, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli Özgür D.'nin emniyette 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı sokak üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kaldırımda yürüyen Emrah Y.'ye doğru ateş açarak kovaladığı görülüyor.



"NAMUS DAVASI DEDİLER"

Müşterisinin arabasına mermi isabet eden Faruk Tiren, "Ben 16.30'da eve gitmiştim. Saat 18.00 gibi dükkan kapandı. Bende müşterinin arabası vardı. Cama isabet etmiş. O camı da ben yaptıracağım. Vuranı da vurulanı da tanımıyorum. 'Namus davası' dediler. Duyumlarım bu kadar" dedi.