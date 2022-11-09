Fatih’te evsizler ihbar etti! Çöpler içerisinde insan kafatası ve kemikleri bulundu

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı. Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi.