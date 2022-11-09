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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:08 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:22

Fatih'te evsizler ihbar etti! Çöpler içerisinde insan kafatası ve kemikleri bulundu

İstanbul Fatih'te metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler, çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İHA
Fatih’te evsizler ihbar etti! Çöpler içerisinde insan kafatası ve kemikleri bulundu

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan metruk bir gecekonduda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı. Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi.

Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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Fatih'te evsizler ihbar etti! Çöpler içerisinde insan kafatası ve kemikleri bulundu
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