Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te feci kaza! Tramvay kadına böyle çarptı
Giriş Tarihi: 1.10.2025 11:44 Son Güncelleme: 1.10.2025 11:56

Fatih’te feci kaza! Tramvay kadına böyle çarptı

Fatih Beyazıt durağında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam

Kaza, saat 13.30 sıralarında Beyazıt Tramvay durağında meydana geldi. Tramvay hattından yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına tramvay çarptı.İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen yayanın yakını sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih’te feci kaza! Tramvay kadına böyle çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz