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Giriş Tarihi: 17.7.2023 06:09

Fatih'te gece yarısı mahalleyi korkutan olay

Fatih'te daha önce boşaltılan ve etrafında güvenlik önlemi alınan 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü. Çökme sırasında binanın çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

DHA
Fatih’te gece yarısı mahalleyi korkutan olay

Olay, saat 23.30 sıralarında Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan 3 katlı binanın, birinci katındaki daire balkonunda bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları sokağa düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Şans eseri kimsenin bulunmadığı sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Fatih'te gece yarısı mahalleyi korkutan olay
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